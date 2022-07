Eccellenza, Castelvetro: Fila è il vice di Domizzi, dal mercato arrivato Finocchio

Grandi novità in casa Castelvetro dove Marco Fila è diventato il nuovo vice allenatore. Sarà la spalla di mister Domizzi nella sua nuova esperienza e può vantare un passato nei settori giovanili professionistici di Modena, Sassuolo e Fiorentina. "Sono molto stimolato da questa chiamata del Ds Bartoli, che ringrazio molto - afferma mister Fila -. Il colloquio con Mister Domizzi ha rafforzato la scelta perché condividiamo principi e valori calcistici anche sui giovani giocatori. Castelvetro è un ambiente che parla di calcio. Sento molta fiducia ed entusiasmo e voglio ripagarla con altrettanto impegno. Pronti dal 1 agosto!"

Inoltre è stato ufficializzato un arrivo importante per rinforzare la squadra: si tratta di Francesco Finocchio, attaccante di talento ed esperienza che ha vestito le maglie di Parma, Pordenone, Pisa, Padova e che, nella scorsa stagione, ha fatto parte del Borgo San Donnino in Serie D. "Ho scelto questo progetto perché credo che a Castelvetro si possa davvero fare calcio. Conoscevo già mister Domizzi e sono felicissimo di poterci lavorare - ha affermato Finocchio -. Voglio essere una chioccia per i più giovani, cercare di dare una mano dentro e fuori dal campo".