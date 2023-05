Carpi - Corticella 0 - 2 | Finale amara, biancorossi ancora ko col Corticella

Il Carpi perde al "Cabassi" la finale playoff con la sorpresa Corticella e chiude la stagione con l'amaro in bocca. Raramente nel calcio risultati e prestazioni coincidono. Quello di oggi al "Cabassi", col Carpi battuto per la terza volta per 0-2 dalla matricola bolognese, è una fotografia perfetta di quanto espresso nei 95' di gioco. I biancorossi infatti sin dai primi minuti hanno dimostrato di voler controllare il match e di sfruttare la possibilità di centrare l'obiettivo soprattutto attraverso il pari. Il piano partita di Contini ha retto fino al 77', quando i biancoazzurri ospiti hanno sbloccato il match su rigore, per poi raddoppiare nel recupero e togliersi questa meritata soddisfazione. Sicuramente Contini non resterà alla guida dei biancorossi, il presidente Lazzaretti si è riservato un incontro con la stampa in settimana per illustrare i programmi per la prossima stagione.

LA PARTITA- Corticella subito pericoloso con una doppia conclusione di Farinelli, la prima respinta da Balducci, la seconda che finisce alto. La manovra del Carpi non trova sbocchi, il pallino è costantemente in mano agli ospiti. Tuttavia nel finale di tempo Varoli crossa sul secondo palo dove Sabattini calcia a lato da posizione favorevolissima e poi capitan Calanca che non trova la deviazione vincente su angolo di Olivieri. Proteste Carpi per un presunto fallo su Calanca in area, difficile da valutare, ma citato da Contini a fine gara.

Nella ripresa stessa musica, ovvero pallino al Corticella, Carpi in attesa e a protezione degli ultimi venti metri. Occasioni per Trombetta ed Oubakent, ma Balducci è reattivo e compie due ottimi interventi. Poco dopo la mezz'ora la partita prende la piega sbagliata per il Carpi. Tocco di Boccaccini su Oubakent in area, l'arbitro non ha dubbi, è rigore che lo stesso Oubakent realizza. Contini tenta il tutto per tutto con una tripla sostituzione, il Carpi ha pure una clamorosa occasione per pareggiare, con Boccaccini (super intervento di Brizzi), ma di rimessa è Leonardi ad indovinare al 3' dei cinque minuti di recupero il sinistro vincente all'incrocio che chiude i giochi. Per la terza volta in stagione Carpi zero, Corticella 2.