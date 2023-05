Promozione, Cavezzo: dura nota di smentita della società

Nella giornata di oggi la società modenese ha diramato una nota di precisazione sulla possibilità che El Madi potesse smettere di giocare. Un approccio anche criticabile, volendo guardare con attenzione, dal momento che si attaccano gli organi di stampa con aggressività ingiustificata.

Di seguito la nota integrale: "Si diffida gli organi di stampa a diffondere notizie riguardo al Cavezzo se non provengono da fonti ufficiali. L’unica fonte autorizzata a diffondere notizie sul Cavezzo è il presente canale. Tra le tante rimane curioso sapere la provenienza della FALSA notizia per cui El Madi smette giocare e sarebbe in procinto di diventare nostro direttore sportivo. Al Madi non smette di giocare e NESSUNO in società ha mai pensato a lui come DS. Polisportiva Cavezzo"