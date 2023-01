Castelvetro - Colorno 1 - 0 | Buon inizio per gli uomini di Domizzi

Grande vittoria del Castelvetro per cominciare al meglio questo 2023 contro il Colorno. Il primo tempo è tutto dei padroni di casa che al 7' hanno la prima occasione con Ceccarelli che batte velocemente una punizione su Scarlata che spizzica di testa per Barbieri, ma questo calcia debolmente verso la porta. Due minuti più tardi Nanetti recupera palla sulla trequarti e di calcia da fuori area, ma Narduzzo devia.

Al 20' preludio del gol: Scarlata calcia a colpo sicuro ma il portiere si oppone e devia in angolo. Al 23' è il Colorno che si fa vedere in avanti ma trova una deviazione in calcio d'angolo. Il gol che sblocca il risultato arriva al 26' su rimessa laterale battuta velocemente da Marconi per Scarlata che appena entra in area lascia partire una rasoiata rasoterra che si insacca alla sinistra del portiere ospite.

Nanetti poi al 36’ entra in area e viene atterrato: calcio di rigore. Si incarica di tirare lo stesso Nanetti ma il tiro esce di un soffio. Secondo tempo a ritmi più blandi e con meno precisione. Al 19' ottimo intervento del portiere del Castelvetro che para a terra un tiro insidioso. Negli ultimi minuti il Colorno spinge alla ricerca del pareggio ma il Castelvetro con capitan Massari si difende con ordine.