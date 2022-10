Castelvetro - Rolo 1 - 1 | I ragazzi di Domizzi trovano il pareggio al 91'

Pareggio per 1-1 tra Castelvetro e Rolo, con i reggiani meglio disposti ad inizio gara e più propositivi. All’11’ la prima occasione per gli ospiti con Lari che su punizione non trova la porta di poco. Traversa poi per il Rolo al 18’ con Puglisi che calcia benissimo e trova però il legno.

Indemoniato poi Lari che al 25’ trova la rete del vantaggio ricevendo in corsa sui venti metri e calciando in rete con una deviazione che rende inutile l’intervento di Cacchioli. Reagisce solo a questo punto la squadra di casa che comincia a macinare gioco con Finocchio e Marconi: l’occasione più clamorosa arriva al 33’ con Ruggieri che arriva solo davanti a Grigoli e manda alto da pochissimi passi.

Nella ripresa parte meglio il Castelvetro che tiene il pallino del gioco per tutto il secondo tempo andando vicino alla rete con Zagari al 60’, po con Finocchio al 69’. La rete del pareggio però arriva solo al 91’ quando sugli sviluppi di un calcio piazzato Zagari fa sponda a Finocchio che si coordina a centro area e chiude il match sull’1-1.