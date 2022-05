Centese - Fiorano 0 - 2 | Vittoria che vale doppio per i biancorossi

Vittoria incredibile e importantissima del Fiorano che vincendo contro la Centese, penultima in classifica, è riuscito a portarsi momentaneamente in salvo, anche se i sei punti ancora in palio potrebbero cambiare ancora tutto. La partita è stata complicata e molto chiusa tra due squadre che erano a caccia di punti pesanti. Ad avere la meglio alla fine è stata la tenacia dei biancorossi che non hanno mollato fino all’ultimo trovando la rete del vantaggio all’88’ con Cataldo. Poi al 92’ il Fiorano è riuscito anche a raddoppiare con Messori chiudendo di fatto una partita veramente complicata.