Cittadella Vis Modena - Rolo 2 - 1 | Reggiani ostici, ma arriva i tre punti

Il Cittadella vince e rimane in vetta alla classifica, ancora con un punto di distacco dal Colorno che ha vinto a sua volta nel derby contro il Salsomaggiore: si deciderà tutto all’ultima giornata. I modenesi oggi hanno ottenuto i tre punti contro il Rolo che ha cercato di mettere in difficoltà gli uomini di Salmi senza però riuscirci. La pressione dei padroni di casa è partita fin dai primi minuti con Notari e Trombetta pericolosi.

Prova a farsi vedere anche la compagine reggiana con Vezzani che su punizione impegna Chiossi. Al 30’ si sblocca il risultato quando Napoli batte Neri con un bel rasoterra su assist di Binini. Si va all’intervallo sull’1-0, poi nella ripresa il Citta continua a spingere per chiudere il risultato, ma trova un Rolo molto chiuso e attento a cercare qualche contropiede pericoloso. Ci prova comunque la squadra di casa con Trombetta che dal limite tira una gran botta e costringe Neri ad un grande intervento.

Poi al 65’ arriva il pareggio del Rolo che è una doccia fredda per il Citta: Ranieri crossa dalla sinistra per Ricaldone che di testa batte Chiossi. La reazione dei modenesi arriva subito però e al 76’ arriva anche la rete del vantaggio che decide il match: dal limite dell’area Vernia non lascia scampo a Neri che questa volta non riesce a parare e la vittoria va al Cittadella.