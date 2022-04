Modena, Pergreffi: "A inizio stagione speravamo tutti di giocarcela in casa all'ultima"

Capitan Pergreffi trasmette tutta l’emozione di queste giornate con una voce particolarmente entusiasta nella conferenza tenuta questo pomeriggio per parlare del momento più importante della stagione: “A Gubbio abbiamo avuto la possibilità di chiudere anticipatamente, ma abbiamo giocato col freno a meno per l’eccessiva voglia di chiuderla; questo ci ha solo insegnato di gestire la partita in modo migliore. Ci avremmo sperato tutti ad inizio stagione di arrivare a giocarci la promozione in casa all’ultima giornata, perciò viviamo questa settimana concentrati con un pizzico di cattiveria in più in allenamento, poi sabato ci sarà un pubblico importante che ci spingerà. La città ha sempre risposto, ma la partita di sabato sarà quella giusta per far vedere che il sogno di tutta Modena, del Presidente e nostro si può realizzare. Io ho già vissuto una giornata del genere, proprio contro il nostro ds Vaira, ma giocavamo fuori casa all’ultima partita, quindi era comunque diverso”.

“Questa deve essere una settimana libera a livello mentale. Non bisogna cercare di portare subito via il risultato, deve essere una settimana fatta bene per arrivare con la testa giusta ma non con la pressione che rischia di condannarci. Abbiamo una squadra fatta di ragazzi maturi, con esperienze importanti alle spalle. Bisogna solo fare quello che abbiamo sempre fatto nel migliore dei modi. Abbiamo staccato la spina a Pasqua e ieri ci siamo presentati in maniera positiva al campo. Mister Tesser ci ha detto di viverla in modo tranquillo divertendoci, spensierati, di mettere in campo la nostra forza e il nostro atteggiamento anche negli allenamenti. Io non ho detto niente alla squadra perché è una settimana talmente particolare, sia per le sensazioni che per l’ambiente esterno che è facile da caricare da sola, mettendo altre parole si rischia di dire cose sbagliate. E’ bello vedere i tifosi che hanno già preso i biglietti, ci dà una forza maggiore perché la città ci spingerà e questa è la cornice più bella di questa settimana”.