Coppa Italia Serie D: il Carpi comincia il 28 agosto col Mezzolara

Comincerà domenica 28 agosto la stagione dei biancorossi quando prenderà il via la Coppa Italia di Serie D. Sono stati pubblicati ieri in un comunicato della Lega Nazionale Dilettanti gli accoppiamenti del turno preliminare che si disputerà il 21 agosto e del primo turno effettivo, momento in cui entrare in gioco il Carpi. Il primo avversario della squadra modenese sarà quindi il Mezzolara che affronterà i biancorossi al ‘Cabassi’ alle ore 16 per una gara ad eliminazione diretta.