Eccellenza, Girone A: finale di fuoco per Cittadella e Modenese

Arriva alle battute finali il duello a distanza tra Cittadella Vis Modena e Agazzanese per conquistare il secondo posto e volare ai play off. I piacentini giocheranno in casa domenica, alla penultima di campionato, contro il Campagnola già retrocesso. I modenesi invece saranno in casa del Colorno che non ha più obiettivi da molte giornate.

Anche le altre parmensi sono a secco di stimoli: il Borgo San Donnino è già promosso e andrà in casa del Nibbiano&Valtidone ormai salvo dopo una stagione difficile. La Piccardo ospiterà il Castellana Fontana che cerca disperatamente di raggiungere almeno i play out, mentre la Fidentina ospiterà l’Arcetana che deve provare a mantenere almeno i play out.

Al momento i reggiani biancoverdi dovrebbero disputare gli spareggi salvezza con la Modenese che giocherà in casa domenica contro il Boretto, a sua volta a caccia di punti per entrare nei play out. La Pieve Nonantola ormai salva giocherà in casa del già retrocesso Anzolavino. Infine si giocherà solo per il divertimento in Real Formigine-Vignolese, Sasso Marconi-Rolo e Virtus Castelfranco-Castelvetro.