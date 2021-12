Eccellenza, rinviate per questioni organizzative le gare del Girone A in programma il 22 dicembre

Sono state rinviate dal CRER per questioni organizzative tutte le gare in programma per il 22 dicembre relative al Girone A del campionato di Eccellenza. Tutte le gare di giornata sono state quindi rimandate a data da destinarsi e non si sa ancora quali potrebbero essere le date papabili, dal momento che ci saranno anche alcune gare dell’8 dicembre scorso da recuperare dopo essere state rinviate per neve. Le gare che non si disputeranno il 22 dicembre sono quelle in programma per la seconda giornata del girone di ritorno e precisamente Arcetana-Agazzanese, Bibbiano San Polo-Real Formigine, Campagnola-Cittadella Vis Modena, Modenese-Fidentina, Nibbiano&Valtidone-Felino, Rolo-Colorno e Salsomaggiore-SanMichelese.