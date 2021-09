Eccellenza, Modesene: mister Fontana parla dell'avvio di campionato e presenta il prossimo match

Due pareggi nelle prime due giornate per la Modenese che alla prossima gara di campionato dovranno sfidare una big del campionato di Eccellenza. A parlare dell’avvio di stagione e del prossimo incontro è stato mister Fontana: “L’ultima contro la Fidentina è stata una partita combattuta. Purtroppo siamo andati subito in svantaggio e la gara si è complicata, ma nonostante questo abbiamo creato un paio di occasioni importanti che non siamo però riusciti a concretizzare per la mancanza di cattiveria che per ora non abbiamo in fase di realizzazione. Nel secondo tempo, invece, abbiamo sempre avuto il dominio del gioco e siamo riusciti a trovare il pareggio. Il risultato è giusto, anche se c'è rammarico perché abbiamo sprecato tanto".

"Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ma non mi accontento, e nelle prossime partite vorrei vedere più attenzione in fase difensiva e più concretezza in zona gol. In queste prime gare sono emersi pregi e difetti della squadra. Uno dei pregi è il fatto che la squadra ha sempre giocato a ritmi alti e non ha mai perso la voglia di lottare, facendo ottime prestazioni - ha detto mister Fontana -. I risultati ottenuti sono buoni per una neopromossa, adesso cercheremo anche il bottino pieno che darebbe fiducia per il futuro. Nibbiano? L'obiettivo è sempre quello di vincere, ma loro sono una vera e propria corazzata. E’ una delle squadre che si giocherà la vittoria finale, hanno calciatori fuori categoria. Sulla carta partiamo nettamente sfavoriti, è una partita complicata da affrontare con la massima concentrazione”.