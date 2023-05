Fiorano - PGS 2 - 0 | Biancorossi salvi, formiginesi retrocessi

La spuntano i biancorossi in finale play out dopo una partita sofferta, combattuta, ma sostanzialmente corretta, contro i formiginesi della PGS. La prima frazione di gioco è stata sostanzialmente equilibrata anche se la formazione ospite ha spinto con maggior insistenza arrivando più facilmente in area avversaria. L’occasione migliore l’ha avuta Bozzani che dal limite ha calciato di precisione costringendo Antonioni a una difficile deviazione in angolo.

I padroni di casa invece confezionano la loro migliore occasione intorno alla mezzora, quando Cataldo serve un perfetto assist al giovane Ienna che da appena dentro l’area manda di poco a lato. Al rientro dagli spogliatoi i biancorossi sembrano più motivati e spingono con maggiore insistenza entrando in area avversaria più facilmente e ottengono subito un rigore per fallo di mano, contestato dagli avversari. Sul dischetto si presenta Vaccari che centra la parte bassa della traversa con palla che sbatte sulla riga di porta e rientra in campo, sul tap-in lo stesso Vaccari manda sull’esterno della rete.

Nonostante la brutta botta subita i ragazzi di Matta non si scompongono e continuano ad attaccare: prima ci prova Cataldo con un tiro a giro dal limite dell’area e poi lo stesso attaccante viene affrontato fallosamente in area e si procura un secondo penalty che lui stesso si incarica di calciare. Poli si supera e respinge il tiro, ma questa volta il tap-in del biancorosso è millimetrico e non dà scampo alla PGS che si trova così sotto di un gol e costretto a scoprirsi per recuperare il risultato per portare il mach ai supplementari.

Mister Virgilio effettua tutti cambi a disposizione con i suoi che perdono lucidità e non sono più precisi come nel primo tempo, attaccano comunque a testa bassa non riuscendo però a creare seri pericoli alla porta difesa da Antonioni. Il Fiorano si difende prima con ordine e poi quando la stanchezza si fa sentire si limita a buttare la palla avanti rinunciando a costruire. Nonostante ciò, a tempo scaduto arriva la rete che mette in cassaforte il risultato, ad opera di Kwakye, con un preciso diagonale sul secondo palo.

Il Fiorano conquista così, all’ultimo respiro, il diritto a disputare la Promozione anche la prossima stagione, dopo un campionato tribolato che avrebbe potuto avere un epilogo più tranquillo, ma che come ormai accade spesso ultimamente ha evidenziato una cronica difficoltà sottoporta e quando si segna poco tutto diventa più difficile. Con la sconfitta la PGS Smile retrocede invece in Prima Categoria dopo solo un anno di permanenza nel campionato di Promozione.