Inter - Sassuolo 4 - 2 | Neroverdi troppo altalenanti

Sconfitta meritata per il Sassuolo che lascia larghi spazi della partita ai padroni di casa. Quando vuole la squadra di Dionisi fa capire di poter essere in partita, ma non basta.

IL MATCH - Parte equilibrato il match di San Siro, con le due squadre che hanno un’occasione a testa con Lukaku e Berardi. All’11’ va in rete Berardi, ma il gol è annullato dopo la consultazione del VAR. Al 15’ annullato un gol anche all’Inter a Dimarco dopo il VAR. La partita continua sul filo dell’equilibrio fino al 41’ quando Lukaku riceve spalle alla porta marcato da due neroverdi, si gira e calcia forte in rete battendo Consigli. Il Sassuolo reagisce ma il primo tempo termina 1-0. Nella ripresa parte meglio la squadra di casa che al 55’ raddoppia per una sfortunata autorete di Tressoldi che spiazza Consigli nel tentativo di anticipare un avversario sul cross di Bellanova. Tre minuti più tardi anche Martinez mette la firma sull’incontro approfittando di un’altra deviazione sfortunata di Tressoldi. La partita sembra chiusa, ma al 63’ il Sassuolo accorcia con Henrique che si inserisce bene e premia l’assist di Berardi. Riapre tutto la squadra di Dionisi al 77’ quando è Frattesi a segnare il 3-2 sul bel cross di Rogerio che deve solo essere spinto in rete. I neroverdi ora premono per cercare il pareggio e mettono in seria difficoltà l’Inter. Ad andare ancora a segno però è proprio la squadra nerazzurra all’89’ con Lukaku che va in doppietta con un tiro potentissimo da posizione defilata sulla sinistra che incrociando non lascia scampo a Consigli e il match è chiuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij (73′ Bastoni), Acerbi; Bellanova (79′ Darmian), Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan (61′ Asllani), Dimarco (61′ Gosens); Lukaku, Correa (46′ Martinez). A disp.: Cordaz, Onana, Dumfries, Dzeko, Calhanoglu, Barella, Zanotti. All.: Simone Inzaghi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan (76′ Zortea), Erlic, Tressoldi (62′ Ferrari), Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique (76′ Thorstvedt); Berardi, Defrel (57′ Pinamonti), Laurienté (57′ Bajrami). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, Muldur, Romagna. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: sig. Marcenaro di Genova.

RETI: 41′, 89’ Lukaku, 55′ Tressoldi (aut.), 58′ Martinez, 61′ Henrique, 77′ Frattesi

NOTE: ammoniti Defrel, Tressoldi, Henrique, de Vrij.