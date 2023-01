La Pieve Nonantola - Virtus Castelfranco 2 - 3 | Tante emozioni, la spuntano i biancogialli

Successo sudatissimo per la Virtus Castelfranco sul campo de La Pieve Nonantola. I biancogialli riescono così a mantenere la vetta insieme al Borgo San Donnino. A passare in vantaggio sono proprio gli ospiti con il solito Bertetti che al secondo minuto di gara la butta dentro di testa su corner. I padroni di casa reagiscono e arriva il pareggio al 19’ con Rizzo che si muove sul filo del fuorigioco.

La Virtus ha l’occasione per tornare in vantaggio alla mezzora, ma Bertetti sbaglia il rigore calciando fuori. Ne approfitta allora la squadra granata che sul finire del primo tempo ribalta con un gol di Lupusor. Non si danno per vinti i biancogialli che nella ripresa trovano in fretta il pareggio ancora con Bertetti al 50’, poi un palo nega la rete agli uomini di Fontana e all’88’ Zito fa esplodere la tifoseria ospite con una rete che vale tre punti.