Milan - Sassuolo 1 - 0, le pagelle | Tressoldi ci mette ancora lo zampino

Ecco le pagelle di Milan-Sassuolo 1-0:

MILAN: Maignan 6; Calabria 6.5, Kjaer 6.5 (81′ Simic s.v.), Theo 6.5, Florenzi 6; Loftus-Cheek 6 (74′ Zeroli s.v.), Bennacer 6 (63′ Adli s.v.), Reijnders 6.5; Pulisic 7, Giroud 6 (63′ Jovic s.v.), Leao 6 (81′ Chukwueze s.v.).

SASSUOLO: Consigli 6; Toljan 6, Erlic 5.5 (46′ Tressoldi 4.5), Ferrari 5, Pedersen 6; Thorstvedt 5.5 (89' Ceide s.v.), Henrique 6; Berardi 5 (70′ Castillejo 5.5), Bajrami 5 (65′ Volpato 5.5), Laurientè 6 (89' Mulattieri s.v.); Pinamonti 5.

PEGGIORI TODAY

TRESSOLDI 4.5 - Non c’è partita in cui non commetta un errore determinante. In occasione della rete di Pulisic arriva completamente in ritardo. Inaffidabile.

BAJRAMI 5 - Praticamente non si vede mai in tutta la partita, viene sostituito poi a metà ripresa da un impalpabile Volpato.