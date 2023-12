Milan - Sassuolo 1 - 0 | Una delle peggiori chiusure d'anno per i neroverdi

Sconfitta di misura per il Sassuolo che praticamente rinuncia a giocare e confeziona solo un paio di occasioni in tutta la partita. Il Milan non fa molto di più, ma riesce a conquistare i tre punti con uno dei pochi tiri in porta di questa notte da fine dell’anno a San Siro.

IL MATCH - Partenza buona per il Milan che in due minuti va due volte vicino al gol con Reijnders nei primi 10’: prima è Consigli a opporsi, poi la seconda volta il pallone sfiora il palo. Palla sull’esterno della rete al 23’ per Bennacer, poi due minuti dopo Leao calcia da buona posizione e il pallone viene deviato in angolo. I rossoneri segnano poi con Leao al 31’, ma il giocatore era vistosamente fuorigioco e la rete è annullata. Il Sassuolo si fa vedere per la prima volta al 33’ con Berardi che calcia sul secondo palo e trova una miracolosa respinta di Maignan. Al 42’ Henrique atterra Bennacer al limite dell’area, si prepara Florenzi per tirare: palla sulla barriera e sipario su un primo tempo poco entusiasmante. Nella ripresa buona occasione per Toljan al 51’, ma Maignan blocca senza troppi problemi. Poi al 59’ arriva il vantaggio dei padroni di casa con Pulisic che, sul filo del fuorigioco, approfitta della solita disattenzione di Tressoldi e arriva solo davanti a Consigli dove, da pochissimi passi, non può sbagliare. Ancora una tegola per il Sassuolo quanto Berardi è costretto ad uscire al 70’ per un infortunio e al suo posto entra Castillejo, applaudito da San Siro. Occasionissima per Laurientè al 73’ quando trova il tunnel per Theo cercando di sorprendere Maignan che invece para a terra. Per i rossoneri c’è anche il tempo e la possibilità di far esordire in Serie A il giovane classe 2005 Zeroli che entra al posto di Loftus-Cheek al 74’. Nel finale, come spesso accade, si alternano occasioni da una parte e dall’altra, ma nessuna veramente pericolosa.

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer (81′ Simic), T. Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek (74′ Zeroli), Bennacer (63′ Adli), Reijnders; Pulisic, Giroud (63′ Jovic), Leao (81′ Chukwueze). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala, Kruni?, Romero, Traorè. All.: Stefano Pioli

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Erlic (46′ Tressoldi), Ferrari, Pedersen; Thorstvedt (89’ Ceide), Henrique; Berardi (70′ Castillejo), Bajrami (65′ Volpato), Laurientè (89’ Mulattieri); Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo; Missori, Viti; Lipani; Álvarez. All.: Alessio Dionisi

ARBITRO: Sig. Marinelli di Tivoli

RETI: 59′ Pulisic

NOTE: ammoniti Castillejo.