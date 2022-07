Modena - Catanzaro 3 - 1 | I canarini passano il turno e vanno a sfidare il Sassuolo

Buon esordio per i canarini che passano il turno di Coppa Italia vincendo contro il Catanzaro di fronte ad oltre 4500 sostenitori arrivati al ‘Braglia’ per accompagnare la squadra nella prima uscita ufficiale della stagione. Il match si è messo subito in discesa per i gialloblù che sono andati a segno dopo appena un minuto con Silvestri che ha toccato mandandolo in rete un bel cross di Tremolada. Continua a spingere gli uomini di Tesser che sfiorano il raddoppio con Diaw solo due minuti più tardi, poi rischiano qualcosa al 5’ quando Seculin deve fare una grande parata su Cianci.

Si fa rivedere il Catanzaro al 30’ quando è ancora Seculin a salvare il risultato con una parata su Verna. Reagisce allora il Modena che ci prova con Azzi, ma è poi Diaw a trovare il gol del 2-0 con una rasoiata che non lascia scampo a Fulignati. Nella ripresa il Catanzaro riapre il risultato con Tentardini: questa volta l’errore è di Seculin che non trattiene e favorisce così il giocatore avversario che deve solo appoggiare in rete. Il match è molto equilibrato e aperto ad ogni risultato, ma al 74’ il Modena lo chiude con la rete di Magnino che al volo mette in rete un bel cross di Panada. Nei minuti finali c’è solo il Modena in campo, con il Catanzaro che non riesce più a reagire.

Sugli altri campi il Bari ha battuto per 3-0 il Padova, mentre il Palermo ha sofferto affermandosi per 3-2 sulla Reggiana; ieri sera il SudTirol è uscito sconfitto dal ‘Druso’ perdendo per 1-3 contro la FeralpiSalò. Ora i canarini dovranno affrontare il Sassuolo al ‘Mapei Stadium’ l’8 agosto alle 18; oggi i neroverdi hanno giocato un’amichevole in casa del Reims pareggiando per 2-2.

MODENA (4-3-1-2): Seculin; Ciofani (46′ Oukhadda), Cittadini, Silvestri, Azzi; Magnino, Gerli (89′ Battistella), Armellino (65′ Panada); Tremolada (46′ Mosti); Falcinelli (65′ Giovannini), Diaw. A disp.: Gagno, Narciso, Ponsi, Pergreffi, Renzetti, Piacentini, Duca, Minesso, Bonfanti, Abiuso. All.: Tesser

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Gatti; Rolando (78′ Sounas), Cinelli (60′ Welbeck), Verna, Bombagi, Tentardini (65′ Bearzotti); Biasci (65′ Vazquez), Cianci (65′ Iemmello). A disp.: Rizzuto, Sala, Pontisso, Megna. All.: Vivarini

ARBITRO: sig. Perenzoni di Rovereto

RETI: 1′ Silvestri, 46′ pt Diaw, 59′ Tentardini, 74′ Magnino

NOTE: ammoniti Ciofani, Armellino, Gatti.