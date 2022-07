Serie B, Modena: ecco la seconda maglia dei canarini

A pochi giorni dal debutto ufficiale dei canarini negli impegni della prossima stagione, la società ha lanciato anche la seconda maglia, quella “da trasferta”, firmata New Balance. Si tratta sostanzialmente del ‘negativo’ della prima maglia, quindi total blue con colletto e loghi in giallo. Oltre alla scritta centrale ‘Kerakoll’, si vedono ancora il logo ‘NB’ della New Balance sulla destra e il nuovo logo del Modena, il canarino ormai diventato familiare, sulla sinistra.