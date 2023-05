Modenese - Boretto 0 - 0 | Gialloblù salvi dopo i supplementari

Salvezza conquistata dalla Modenese che ai playout, dopo il pareggio ai supplementari tra le mura amiche del “Morselli”, complice la miglior classifica in campionato, riesce ad accaparrarsi l’intera posta in palio con lo 0-0 finale. Partita molto combattuta e giocata prevalentemente a centrocampo, ma senza grossi colpi di scena nell’arco dei novanta minuti. La prima occasione è sui piedi di Ennamli che calcia a lato.

Nella ripresa, entrambe le compagini aumentano i giri del motore e si allungano, creando spazi per contropiedi fulminei e azioni offensive. Ci riprova Ennamli dalla distanza, ma la sfera finisce alta. Per la Modenese, è l’asse Serroukh-Guerri a creare maggiori scompigli nella retroguardia avversaria. Nei minuti finali, brividi per i padroni di casa per il tiro di Fanti che finisce di poco a lato. Terminano, dunque i novanta minuti sul risultato di 0-0.

Nel primo tempo supplementare, entrambi gli allenatori decidono di effettuare diverse sostituzioni inserendo in campo forze fresche e la partita entra nel vivo, con lo spettro della retrocessione che si fa sempre più incessante.

Con le squadre molto lunghe, è Borghi ad impensierire la difesa biancoblu con due ripartenze veloci, ma viene fermato sul più bello. All’ultimo minuto, Fanti devia di testa un cross ma Ferrari compie la parata “salvezza” che regala ai suoi un altro campionato in Eccellenza.