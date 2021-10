Prima vittoria in campionato dell’Atletico SPM che in trasferta, in casa del Persiceto, conquista finalmente i tre punti al termine di una bella partita. Ci prova per primo Budriesi che si fa disinnescare da Barbanti che alza il tiro sopra alla traversa con una bella parata. Al 22’ arriva però il vantaggio del bolognesi con lo stesso Budriesi che di testa raccoglie un bel cross di Altafini e la mette in rete. Cambia tutto ad inizio ripresa Santini che effettua quattro cambi e dà una nuova vita al match. Al 68’ arriva così il pareggio quando Lotti, appena rientrato dopo un’operazione al ginocchio, calcia un bel corner che viene recepito da Benkhouail che di testa segna l’1-1 per l’Atletico SPM. Cinque minuti più tardi arriva anche il raddoppio dei modenesi con Lotti che calcia sotto l’incrocio dei pali dove il portiere non può arrivare. Al 79’ trema l’Atletico SPM quando Pizzi viene espulso per doppia ammonizione, ma Lotti e compagni riescono a resistere fino al termine del match e portano a casa una bella vittoria.