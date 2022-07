Calcio, Sassuolo: presentata la maglia per la prossima stagione

Sono state presentate le maglie del Sassuolo per la stagione 2022/2023. Il nuovo Home Kit sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili ed è targato PUMA, ispirato al concept “Made With Style” che ha l’obiettivo di rendere la maglia un simbolo di passione e appartenenza per i tifosi, da indossare non solo in campo ma in qualsiasi occasione con orgoglio. La maglia è caratterizzata dalle iconiche strisce verticali PUMA Black e Green Bee con l’aggiunta di elementi di stile contemporanei come il colletto a girocollo e le maniche raglan che presentano un elegante profilo PUMA Black.