Hellas Verona - Sassuolo, probabili formazioni | Qualche dubbio in difesa

Domani sera alle 18.30 andrà in scena Hellas Verona-Sassuolo allo stadio ‘Bentegodi’. I neroverdi arrivano dal pareggio ottenuto contro il Torino nel posticipo dello scorso lunedì sera. I veneti hanno invece perso per 1-0 nell’anticipo di sabato in casa della Juventus e sono all’ultima chiamata per cercare di recuperare qualche punto per salvarsi.

QUI HELLAS VERONA - Rientrerà Hien in difesa insieme a Dawidowicz e Ceccherini. Assente Depaoli per squalifica, al suo posto ci sarà Faraoni sulla fascia destra, mentre a sinistra è pronto Doig, con Tameze e Duda in mediana. Sulla trequarti Verdi e Ngonge saranno alle spalle di Gaich.

QUI SASSUOLO - Ancora 4-2-3-1 per Dionisi che potrebbe riproporre in difesa la coppia di centrali Erlic-Ferrari, con Tressoldi in panchina pronto a subentrare. Sulle fasce Toljan sembra favorito sulla destra rispetto a Zortea, mentre a sinistra confermato Rogerio. Centrocampo intoccabile con Frattesi e Lopez; anche l’attacco non dovrebbe subire variazioni, con Berardi, Henrique e Laurientè alle spalle di Pinamonti.

PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Verdi, Ngonge; Gaich.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Henrique, Laurientè; Pinamonti.