Inter - Sassuolo, probabili formazioni | Ritornano Scamacca e Raspadori, Ferrari squalificato

Appuntamento alle 18 per il Sassuolo che domani affronterà l’Inter a San Siro dopo il pareggio beffa ottenuto domenica scorsa contro la Roma. Il neroverdi schiereranno una formazione offensiva per contrastare i nerazzurri che cercano una vittoria per non permettere al Milan di scappare in classifica.

QUI INTER - Arriva da una settimana di Champions la squadra di Inzaghi e qualcosa potrebbe cambiare nella formazione titolare. Bastoni è squalificato, al suo posto dovrebbe esserci Dimarco. Anche Brozovic è assente per squalifica e sarà sostituito da Gagliardini a centrocampo, insieme a Barella e Calhanoglu, con Dumfries e Perisic sulle fasce. Il tandem d’attacco sarà formato da Martinez e Sanchez.

QUI SASSUOLO - Rientrano dalla squalifica Raspadori e Scamacca che tornano dal primo minuto nel tridente insieme a Berardi. Dionisi pensa al 4-3-3, con Traorè a centrocampo insieme a Frattesi e Lopez. Ferrari è squalificato dopo l’espulsione nel match con la Roma e al suo posto ci sarà Ayhan al centro della difesa insieme a Chiriches, mentre sulle fasce ci saranno Muldur e Rogerio.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Sanchez.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi, Scamacca, Raspadori.