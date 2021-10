Modena - Lucchese, probabili formazioni | Confermati Di Paola, Armellino e Bonfanti; dubbio Renzetti

Alle 17,30 torna a riempirsi il ‘Braglia’ per cercare di spingere i canarini verso la prima vittoria casalinga nel match contro la Lucchese. Mister Tesser dovrà fare a meno dello squalificato Ogunseye (per lui tre giornate che la società spera di ridurre con un ricorso); assente anche Ingegneri che è stato operato a seguito di un infortunio. Al centro della difesa ci saranno quindi capitan Pergreffi e Silvestri. Sulle fasce confermato Azzi e in dubbio fino all’ultimo Renzetti che è appena rientrato da un infortunio e potrebbe non avere i novanta minuti nelle gambe. Confermato Armellino a centrocampo insieme a Gerli e Di Paola; sulla trequarti ci sarà Tremolada alle spalle di Marotta e Bonfanti. Tra gli ospiti saranno assenti gli infortunati Picchi, Zanchetta e Panati. Pagliuca schiererà a sua volta un 4-3-1-2 con Baldan e Bellich al centro della difesa. L’ex Belloni sarà dietro a Nanni e Semprini, mentre l’altro ex canarino Fedato partirà dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Azzi, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Di Paola; Tremolada; Marotta, Bonfanti.

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Baldan, Bellich, Visconti; Shaka, Bensaja, Frigerio; Belloni; Nanni, Semprini.