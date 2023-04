Sassuolo - Empoli, probabili formazioni | Si rivede Berardi, ballottaggi in difesa

Fischio d’inizio domenica alle ore 15 per Sassuolo-Empoli, gara importante per i toscani che potrebbero cominciare a ipotecare la salvezza definitiva, mentre ai neroverdi rimane ormai solo l’obiettivo di provare a piazzarsi più in alto possibile, ma senza poter raggiungere altri traguardi importanti.

QUI SASSUOLO - Potrebbe essere il giorno del ritorno di Domenico Berardi che andrebbe nel tridente d’attacco insieme a Pinamonti e Laurientè, con Defrel che spinge per cercare un posto. A centrocampo confermati come sempre Lopez e Frattesi insieme a Henrique. Un paio di ballottaggi in difesa dove Toljan è insidiato da Zortea e Tressoldi da Ferrari. Il reparto sarà completato da Erlic e Rogerio.

QUI EMPOLI - Dubbio in porta dove Perisan potrebbe tornare a prendere la via della panchina, con Vicario che sembra essere tornato in forma. Al centro della difesa spazio a Ismajli, Luperto, mentre sulle fasce potrebbero esserci Ebuehi a destra e Parisi a sinistra. Marin in mediana, poi sulla trequarti ci sarà Baldanzi alle spalle dell’ex Caputo e di Piccoli.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurientè.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Baldinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli.