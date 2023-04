Promozione, Girone C: duello a distanza tra CDR e Castelnuovo

Sono ormai decisi tutti i giochi delle modenesi del Girone C di Promozione che giocheranno la penultima gara della regular season domenica alle 15.30. La CDR affronterà il Porretta che lotta per la salvezza, mentre gli orange vogliono provare a rimanere davanti al Castelnuovo per avere un vantaggio nel play off che si giocherà con ogni probabilità tra le due squadre.

I blues andranno invece sul campo della seconda in classifica, il Faro Coop, che ha ormai conquistato quella posizione e non potrà raggiungere la prima a meno di un crollo drastico dello Zola Predosa che domenica ospiterà il Cavezzo in piena lotta per non farsi risucchiare dai play out che al momento interesserebbero Virtus Camposanto e Fossolo, impegnate domenica rispettivamente in casa del Trebbo e sul campo del San Felice, queste ultime ormai salve e senza ambizioni particolari, anche se i giallorossi devono ancora ottenere la matematica certezza.

L’Ateltico SPM ormai retrocesso matematicamente ospiterà il Casumaro che staziona a metà classifica, mantre la Quarantolese, ormai salva, ospiterà la X Martiri che deve vincere a tutti i costi per non rischiare i play out. Infine il fanalino di coda Vadese Sole Luna ospiterà l’MSP che, al pari della X Martiri, cerca punti per la salvezza matematica.