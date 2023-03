Sassuolo - Spezia, probabili formazioni | Tressoldi squalificato, Pinamonti ancora titolare

Il Sassuolo giocherà domani sera nell’anticipo del venerdì contro lo Spezia. I neroverdi devono dare seguito alla grande prova vista domenica scorsa a Roma. Fischio d’inizio alle 18.30.

QUI SASSUOLO - Assente Muldur, ancora infortunato. Dionisi dovrà rinunciare anche a Tressoldi squalificato. Al centro della difesa allora spazio alla coppia Erlic-Ferrari, mentre sulle fasce ci saranno ancora Toljan e Rogerio. Centrocampo a tre con Frattesi, Lopez ed Henrique, mentre il tridente sarà formato da Berardi, Pinamonti e Laurientè.

QUI SPEZIA - 3-5-2 per mister Semplici che perde Holm e Bastoni per infortunio. La difesa sarà formata da Ampadu, Caldara e Nikolaou, mentre in mediana pronti Zurkovski, l’ex neroverde Bourabia e Agudelo. Sulle fasce spazio ad Amian e Gyasi; tandem d’attacco Shomurodov (in ballottaggio con Verdi) e Nzola.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Zurkovski, Bourabia, Agudelo, Gyasi; Shomurodov, Nzola.