Promozione, Girone B: sedicesima giornata aperta dal derby tra Camposanto e Cavezzo

Ancora un derby modenese in apertura di giornata nel Girone B di Promozione. Nel sedicesimo turno stagionale, infatti, saranno Virtus Camposanto e Cavezzo a giocare l’anticipo del sabato alle 14.30. I biancoverdi devono stare attenti a non farsi risucchiare dalla zona rossa della classifica, mentre i biancazzurri devono fare punti per provare a uscire dalle sabbie mobili dei play out.

Domenica alle 14.30 in campo le altre modenesi, con lo United Carpi che deve cercare riscatto nello scontro diretto per i play off in casa dell’Arcetana. Anche la CDR vuole provare a rientrare negli spareggi promozione giocando in casa contro un Castelnuovo che invece si trova ai limiti degli spareggi retrocessione.

La SanMichelese, dopo le sette reti segnate domenica scorsa, vuole invece confermarsi sul campo del Baiso Secchia per uno scontro diretto che vale la permanenza nei play off. Match proibitivo ma non impossibile per la Quarantolese che ospiterà il Bibbiano San Polo in piena corsa per provare a tornare in vetta alla classifica.

Bisogno estremo di punti per la Nextgen Terre di Castelli che giocherà il derby in casa del San Felice, a sua volta a caccia di punti per rimanere fuori dalla zona play out. Nella stessa situazione della Nextgen, a rischio retrocessione diretta, c’è poi il Fiorano che avrà uno scontro diretto contro il Vezzano.

Infine sugli altri campi si giocheranno due derby reggiani: il fanalino di coda Progetto Montagna ospiterà lo Sporting Scandiano che si sta rivelando squadra ostica per tante, infine la capolista Vianese giocherà in casa del Castellarano, attualmente a metà classifica.