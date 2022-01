SanMichelese - Arcetana 1 - 2 | I biancoverdi la riaprono troppo tardi

Arriva una sconfitta per la SanMichelese al rientro dopo la lunga sosta. I biancoverdi hanno reagito troppo tardi alle reti dell’Arcetana che è passata in vantaggio già al 17’ con Bernabei, chiudendo il primo tempo sullo 0-1. Nella ripresa i reggiani sono rimasti in inferiorità numerica al 57’ per l’espulsione per somma di ammonizioni di Cavazzoli, ma solo dieci minuti più tardi gli ospiti si sono portati ancora avanti con Greco che ha raddoppiato rendendo le cose complicate ai padroni di casa. I ragazzi di mister Frigieri sono riusciti ad accorciare le distanze al 90’ con Casta, ma ormai non c’era più tempo per recuperare la partita.