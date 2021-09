Sasso Marconi - Athletic Carpi 0 - 3 | Il riscatto dei biancorossi

Una doppietta di Raffini e poi Villanova per la prima soddisfazione in campionato per il presidente Lazzaretti

C'era bisogno di una risposta così, chiara e convincente, ottenuta pure con un risultato rotondo che non ammette repliche. Il Carpi (l'Athletic, se preferite) passa 3-0 a Sasso Marconi ed archivia così nel migliore dei modi lo scivolone della prima giornata, patito al "Cabassi" per mano della Bagnolese.

Parte decisa la squadra biancorossa alla ricerca del primo successo in campionato. Si capisce da subito che è un'altra musica. Al 20' bel dialogo tra Bernardini e Raffini, con l'attaccante che gonfia la rete con un "giro" sul secondo palo che batte il portiere di casa. Al "Carbonchi" di Sasso Marconi il Carpi potrebbe già raddoppiare con una punizione di Bolis che però colpisce il palo. L'episodio chiave giù di lì della gara nel finale di tempo, quando i gialloblù di casa colpiscono la traversa con Monti che si divora in realtà il pari, fallendo il tap-in su un intervento di Ferretti. Scampato il pericolo, nei secondi 45' il Carpi non rischia più nulla, allargando il punteggio ancora con Raffini (ma Aureli, portiere di casa, non è impeccabile) e una precisa conclusione del ritrovato Villanova.

Bagatti si p rende i tre punti ma saggiamente sottolinea che "c'è ancora tanto da fare", riferendosi logicamente sia agli automatismi ancora da perfezionare che alla crescita complessiva del gruppo. Si guarda già al futuro, e alla prossima gara casalinga, col Forlì, già battuto in Coppa, domenica prossima (ore 15). Il campionato dell'Athletic è "iniziato" oggi, e la strada intrapresa è quella giusta.