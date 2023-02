Sassuolo - Atalanta 1 - 0, le pagelle | Super colpo di Laurientè, bene Frattesi e Berardi

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo

Ecco le pagelle di Sassuolo-Atalanta 1-0:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6.5; Zortea 6.5, Erlic 6.5, Tressoldi 6.5, Rogerio 6 (46′ Marchizza 6); Frattesi 7, Obiang 6 (86’ Harroui s.v.), Henrique 6 (67′ Bajrami 6.5); Berardi 7, Defrel 6.5, Laurienté 7.5 (86’ Thorstvedt s.v.).

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 7; Toloi 5.5, Djimsiti 6, Scalvini 6.5; Hateboer 5.5 (67′ Pasalic s.v.), De Roon 5.5, Koopmeiners 6, Maehle 4.5; Lookman 5 (46′ Boga 5), Ederson s.v. (32′ Ruggeri 5.5, 80' Muriel 4); Hojlund 5 (67′ Zapata 5.5).

MIGLIORI TODAY

LAURIENTE’ 7.5 - Bella prestazione condita da un gol prestigioso. Le qualità e l’applicazione non sono mai in discussione.

FRATTESI 7 - Continua ad alti livelli il centrocampista neroverde che oltre ad essere sempre nei piedi degli avversari, è spesso proiettato in avanti per dare fastidio anche in attacco.

BERARDI 7 - Provoca l’espulsione di Maehle che condiziona la partita in favore dei neroverdi. Arriva più volte al tiro, mancando la rete di poco.