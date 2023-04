Sassuolo - Juventus 1 - 0 | I neroverdi domano i bianconeri

Grande vittoria del Sassuolo contro la Juventus che diventa una delle vittime preferite dei neroverdi. Il primo tempo è piuttosto brutto e non ci sono occasioni né da una parte né dall’altra. Nella ripresa poi la partita si accende e a deciderla è Defrel.

IL MATCH - Un primo tempo in cui non succede praticamente niente e i due portiere non devono mai sporcarsi i guantoni. L’unica possibile occasione passa dai piedi di Bajrami che calcia da buona posizione ma non trova lo specchio della porta. Si accende decisamente nella ripresa la partita, in particolare per i neroverdi che sembrano un’altra squadra al ritorno dagli spogliatoi. Il primo a provarci è Frattesi che però non trova la porta, poi Lopez impegna Perin con i pugni al 55’. Un minuto più tardi Defrel colpisce di testa su corner di Bajrami, ma Perin è prontissimo con i riflessi e da distanza ravvicinata riesce a parare. Spunto poi della Juventus con Danilo che chiama in causa per la prima volta Consigli che deve respingere con i pugni. Al 61’ ancora occasione Sassuolo, a salvare è Gatti sulla linea di porta su tiro di Henrique. Due minuti più tardi palo della squadra di Dionisi con Bajrami che colpisce un palo, ma il gol è nell’aria e infatti al 64’ Defrel porta avanti i suoi con un tiro improvviso dal limite dell’area che taglia la difesa e sorprende Perin. Si abbassa poi il Sassuolo dopo il vantaggio e al 73’ rischia tantissimo quando Rabiot colpisce di testa e Consigli compie un vero miracolo sotto alla traversa. Ci prova poi Di Maria al 75’, ma il suo pallone termina di poco alto. Errore clamoroso poi all’80’ di Ceide che solo davanti alla porta di testa manda direttamente nelle mani di Perin. Rischia qualcosa poi nel finale il Sassuolo, ma i tre punti arrivano e sono meritati.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi (90' Ferrari), Rogerio; Frattesi, Lopez; Bajrami (77' Zortea), Henrique (70' Harroui), Laurienté (77' Ceide); Pinamonti (46' Defrel). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Romagna, D’Andrea, Thorstvedt. All.: Alessio Dionisi

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri (57' Cuadrado), Fagioli (66' Miretti), Paredes, Rabiot, Kostic (66' Chiesa); Milik (57' Di Maria), Vlahovic. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Locatelli, Pogba, Bonucci, Rugani, Soulé, Iling-Junior. All.: Massimiliano Allegri

ARBITRO: sig. Rapuano di Rimini

RETI: 64' Defrel

NOTE: ammonito Chiesa.