Virtus Castelfranco - Colorno 3 - 1 | Biancogialli sempre più lanciati dominano lo scontro diretto coi gialloverdi

E’ una Virtus stellare quella che vince ancora e rimane imbattuta in campionato avendo avuto solo un piccolo passo falso con un pareggio in casa dell’Anzolavino. Solo vittorie poi per i biancogialli che ieri, nel turno infrasettimanale di Eccellenza, hanno dominato anche nello scontro diretto contro la corazzata Colorno imponendosi per 3-1.

Pronti via ed il Colorno passa su rigore al 10’: fallo di Posponi su Giovannini e Malivojevic trasforma. La Virtus non si fa scoraggiare e al 40′ una magia di Zito permette di ristabilire la parità. Mantovani e compagni cambiano decisamente passo nei secondi 45′ ed al 68′ il solito Bertetti buca la difesa avversaria. La Virtus allora mette il turbo per chiudere il match: al 76′ Palmiero, con una punizione potente, trova il sette e manda in archivio la partita. Poco dopo viene anche espulso Bastrini, per la Virtus è il via libera verso il successo.