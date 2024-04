Dal Fantasy ai manga, carri allegorici a Vignola e fiabe in Piumateca: ecco gli eventi del weekend per i più piccoli

Sabato 6 aprile, alle 10, taglio del nastro della tradizionale mostra-mercato ospitata presso l’ex mercato ortofrutticolo. Il clou degli eventi sarà concentrato nei due fine settimana del 6 e 7 aprile e del 13 e 14 aprile. Le sfilate dei carri allegorici sono in programma domenica 7 aprile alle 16 con la Fanfara dei bersaglieri e il Gruppo Città di Vignola.

Si terrà sabato 6 aprile dalle 15:30 l'inaugurazione del Sentiero dei Suoni, nella Riserva Naturale Salse di Nirano. A seguire, alle 16, appuntamento con "Tutt'orecchie", un laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni.

La Biblioteca comunale J.R.R. Tolkien di Bomporto apre le sue porte spaziotemporali per condurci in un'altra dimensione: sabato 6 aprile torna, infatti, “Fantasticamente”, la manifestazione tutta dedicata al fantasy che giunge quest'anno alla sua seconda edizione.

Domenica 7 aprile alle 14.30 al Castello dei ragazzi di Carpi appuntamento con l'incontro "Sotto il cappello di paglia", per i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 13 anni amanti dei famosi disegni giapponesi: un workshop di disegno con il mangaka Denis Lucchini.

"Vorreste insegnare ai vostri figli ad andare in bici o a migliorare, ma avete qualche difficoltà? Proviamoci insieme". E' l'invito dell'associazione Genitori ECOattivi che ha organizzato una mattinata di condivisione di tecniche e giochi domenica 7 aprile dalle 10 all 12 vicino alle gradinate del Novi Sad. Imparare ad andare in bici per i bambini, tra qualche gioco, musica e buona compagnia, magari sarà più facile.

Il 6 aprile 2024 alle 17.45 la Bottega di Merlino, la libreria di via Ciro Menotti a Modena, ospiterà un appuntamento a ingresso gratuito con la collaborazione della casa editrice Franco Cosimo Panini: verrà presentato il nuovo albo "Il tempo? Siamo noi!" con gli autori Stefano Ascari, Evelyn Daviddi e Christian Lodesani. A seguire, laboratorio creativo con gli autori.

Nuovo appuntamento con la rassegna "Piumastorie": sabato 6 aprile alle 16.30, a cura dei volontari dell'associazione Bugs Bunny, appuntamento con narrazioni per bambini dai 3 anni in su alla Piumateca di Piumazzo, in piazza Falcone e Borsellino.

Sabato 6 aprile alla Palestra digitale MakeItModena i bambini realizzeranno un videogioco con “Scratch”, il linguaggio di programmazione informatica per i più piccoli. Negli spazi comunali di strada Barchetta 77 proseguono, infatti, i laboratori di coding “Coderdojo”.

Sabato 6 Aprile, alle 16, l’illustratore e grafico milanese Guido Scarabottolo terrà alla Fabbrica delle Arti del Palazzo Ducale di Pavullo il laboratorio per i bimbi e le bimbe dai 6 ai 10 anni “Per fare un bosco” , evento collaterale della mostra “25-07 Francesca Zoboli e Guido Scarabottolo” presso la Galleria Contemporanea di Palazzo Ducale.

Domenica 7 aprile - negli orari di apertura del parco - appuntamento con il laboratorio per bambini e bambine dai 6 ai 13 anni per sperimentare la modellazione dell'argilla, insieme al ceramista esperto Andrea La Torre e all'archeologo del Museo Civico Gianluca Pellcani.