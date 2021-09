Modena - Virtus Entella, probabili formazioni | Confermati Di Paola e Azzi

Cresce l’attesa per il match di questo pomeriggio che vedrà sfidarsi il Modena e la Virtus Entella al ‘Braglia’. Per i canarini sarà una grande possibilità per cambiare passo in campionato dopo la bella vittoria ottenuta in trasferta contro la Fermana. L’avversario è tra i più temuti e anche questo dovrebbe dare una spinta in più ai gialli per fare bene e imporsi. Tesser dovrà valutare le condizioni di Tremolada e Marotta, con il primo che probabilmente andrà in panchina e al suo posto sulla trequarti ci sarà Mosti. Confermatissimo Di Paola e ancora una partita da titolare per Azzi. Ingegneri non ce la fa, al suo posto pronto Baroni.

Tra gli ospiti, che arrivano da una sconfitta contro il Gubbio, sono da segnalare le assenze di Morra e Chiosa a cui si aggiungono anche quelle di Pellizzer e Pavia. Al centro della difesa ci saranno Coppolaro e Silvestre; in avanti Schenetti sarà alle spalle di Lescano e Morosini.

Prima della partita, con fischio d’inizio alle 17.30, il Modena FC consegnerà un assegno a Isabella Faenza, vedova del dottor Giuseppe Loschi; una donazione in cui è compreso l’incasso della gara di Coppa Italia e la somma devoluta dal club all’Associazione Giuseppe Loschi Beppe nel cuore.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Baroni, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Di Paola; Mosti; Minesso, Marotta.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Di Cosmo, Coppolaro, Silvestre, Barlocco; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Lescano, Morosini.