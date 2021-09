Sassuolo - Salernitana, probabili formazioni | Dionisi torna ai soliti undici, Castori fa riposare Ribery

Non ha portato risultati il turnover di martedì sera contro l'Atalanta per mister Dionisi che domani schiererà di nuovo i titolari delle prime gare

Partita da non sbagliare per il Sassuolo che domani, dopo tre sconfitte consecutive, ospiterà al ‘Mapei’ la Salernitana di mister Castori che probabilmente non schiererà Ribery in campo, almeno non dal primo minuto. Dopo il turnover torna invece alla formazione tipo Dionisi. Fischio d’inizio alle 15.

QUI SASSUOLO - Tornano in campo i titolari dopo il turnover visto nell’infrasettimanale di martedì. In difesa si rivedono Toljan e Rogerio, rispettivamente sulla fascia destra e sinistra, al centro insieme a Ferrari riprende il suo posto Chiriches. Anche a centrocampo torna la solita coppia Lopez-Frattesi, così come Raspadori riprende il posto da punta davanti a Berardi, Djuricic e Boga.

QUI SALERNITANA - Assenti Capezzi, Ruggeri ed Aya. Partirà dalla panchina il pericolo numero uno Ribery che potrebbe entrare a gara in corso. Nel 3-5-2 di Castori ci sono Gondo e Djuric e formare il tandem d’attacco e sulle fasce giocheranno Kechrida e Jaroszynski.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

SALERNITANA (3-5-2): Beleg; Gyomber, Standberg, Ranieri; Kechrida, Coulibaly, Coulibaly, Obi, Jaroszynski; Gondo, Djuric.