L'unico pareggio di giornata è arrivato nell'unica partita del Girone C in cui non ha giocato nessuna modenese; Solierese a riposo, entrerà nel vivo domenica prossima

Tanti i derby che si giocheranno quest’anno nel Girone C del campionato di Promozione dove militano ben dieci squadre modenesi. Ieri ne sono andati in scena già quattro: a Camposanto ha trionfato La Pieve Nonantola per 2-1 sui padroni di casa della Virtus; tra Quarantolese e Atletico SPM ad avere la meglio sono stati i padroni di casa che hanno vinto di misura; il Cavezzo tra le mura amiche ha sconfitto il Fiorano per 2-1; infine il Ganaceto ne ha fatti quattro in casa contro il Castelnuovo che ne ha segnati solamente due. Ha vinto poi il Polinago per 3-1 in casa dei ferraresi del Casumaro. La sesta partita di giornata è terminata con un pareggio per 2-2 tra Centese e Persiceto. Ha riposato la Solierese che debutterà domenica prossima in casa del Castelnuovo.