Real Formigine - Virtus Castelfranco 0 - 1 | Glorioso la risolve al 92'

La Virtus mette pressione al Borgo San Donnino vincendo l’anticipo del sabato nel derby giocato in casa del Real Formigine. La partita è molto combattuta e piena di ammonizioni fin dal primo tempo. Nella ripresa poi i biancogialli provano ad imporsi ma la vittoria arriva solo al 92’ quando Glorioso trasforma un rigore battendo Cornia. Ora si attendono i risultati delle partite di domani per vedere se e come cambierà la testa della classifica.