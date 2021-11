Eccellenza, Girone B: colpaccio della Virtus Castelfranco, San Felice ne fa cinque al Castelvetro

Grande risultato per la Virtus Castelfranco che costringe il Corticella alla prima sconfitta in campionato, seppur di misura; i biancogialli si sono portati così a soli due punti dalla capolista vincendo questo pesantissimo scontro diretto. Incostante al massimo il Castelvetro che dopo aver fatto una buona gara in casa della Copparese è tornato alla sconfitta e lo ha fatto subendo una cinquina dal San Felice che quando vince lo fa sempre in grande; i giallorossi sono riusciti così a staccare in classifica l’Anzolavino e non hanno perso terreno dalle dirette concorrenti Granamica e Vadese Sole Luna che hanno vinto ieri rispettivamente con Copparese e Anzolavino. Non è riuscito il sorpasso alla Vignolese sul Masi Torello Voghiera: le due squadre, separate solo da due ai margini della zona play off, hanno infatti pareggiato dividendosi la posta in palio. L’Argentana non si è staccata dall’ultimo posto prendendo cinque gol in casa dal Medicina Fossatone e il Castenaso ha dato vita alla terza cinquina di giornata battendo il Sant’Agostino.