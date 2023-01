Serie A femminile, Juventus - Sassuolo 1 - 1 | Le neroverdi la recuperano all'ultimo

Punto d’oro per il Sassuolo femminile e beffa per la Juventus che arriva in vantaggio al 90’, poi subisce una rete nel recupero. Nella prima parte di gara le due squadre si studiano e il match risulta piuttosto bloccato, senza grandi emozioni né da una parte né dall’altra. Sono forse le padrone di casa a far vedere qualcosa in più, ma senza impensierire troppo un’attenta Kresche.

Nella ripresa è il Sassuolo a sfiorare il vantaggio, ma la Juve la sblocca al 52’ con Salvai che si mette in proprio e di sinistro batte il portiere neroverde. Cresce quindi l’entusiasmo delle bianconere che cercano il raddoppio con insistenza senza trovarlo e al 90’ pensano ormai di avere il match in pugno, ma al 91’ è Sciabica a recuperare un pallone dimenticato in area e a buttarlo lesta in porta per l’1-1 finale.