SudTirol - Modena 0 - 2 | Canarini inarrestabili: arriva anche la SuperCoppa

Partita bloccata nel primo tempo, con un paio di occasioni per parte: ci prova Piacentini di testa al 7’, ma sfiora solo il palo, poi tutti i tentativi rimangono velleitari fino al 34’ quando Gagno compie un vero miracolo su Rover che da due passi scarica in rete, poi Renzetti rischia l’autorete da terra nel tentativo di allontanare il pallone, ma il portiere canarino è ancora attento e raccoglie. Al 38’ risponde la squadra di casa ancora con Rover che questa volta colpisce il palo. Al 40’ si fa vedere anche Ogunseye che di testa sfiora la porta; tre minuti più tardi prende la mira Bonfanti che un diagonale che viene bloccato da Poluzzi. Portiere di casa ancora decisivo al 44’ su Ogunseye che cerca in tutti i modi la rete. Si va negli spogliatoi sullo 0-0, col Modena in crescita negli ultimi minuti. Appena rientrati in campo ci pensa ancora Bonfanti a sbloccare il risultato entrando in area, incuneandosi tra due avversari e calciando un siluro a incrociare che non lascia scampo a Poluzzi. Solo cinque minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da bomber Scarsella che si infila come al suo solito in area, riceve da Magnino dalla sinistra e con un tocco da rapace fa il 2-0. Si abbassa poi il Modena che non rischia però nulla, con il SudTirol che non riesce ad arrivare mai al tiro. Non succede praticamente più niente fino al triplice fischio e può esplodere la festa gialloblù per il raggiungimento del secondo trofeo stagionale.

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; De Col (46′ Malomo), Vinetot, Curto, Fabbri (60′ Beccaro); H’Maidat (46′ Davi), Gatto, Moscati; Casiraghi (82′ Fink), Rover (69′ De Marchi); Odogwu. A disp.: Meli, Harrasser, Broh, Galuppini, Tait, Voltan, Fischnaller. All.: Javorcic

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Renzetti; Scarsella, Di Paola (77′ Duca), Armellino (46′ Magnino); Mosti (69′ Tremolada); Ogunseye (77′ Giovannini), Bonfanti (69′ Silvestri). A disp.: Narciso, Spurio, Oukhadda, Baroni. All.: Tesser

ARBITRO: sig.ra Maria Marotta

RETI: 50′ Bonfanti, 55′ Scarsella

NOTE: ammoniti Di Paola, Curto.