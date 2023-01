Virtus Castelfranco - Vignolese 1 - 2 | I biancogialli rischiano la testa

Sconfitta per la Virtus Castelfranco nell’anticipo casalingo contro la Vignolese che, invece, conquista tre punti d’oro per la salvezza. Ora i biancogialli rischiano di perdere la testa della classifica con la rivale Borgo San Donnino che oggi scenderà in campo in casa della Piccardo Traversetolo per il derby parmense di giornata.

Il primo tempo tra Virtus e Vignolese non riserva emozioni e nemmeno occasioni. Nella ripresa i ritmi partono ancora bassi, poi al 67’ si accende improvvisamente la partita con la rete di Iori che approfitta di una serie di rimpalli fortunati per battere Gibertini.

Risponde la squadra di casa che ritrova il pareggio solo un minuto più tardi con Palmiero che di testa infila in porta un calcio d’angolo. I biancogialli provano ora a spingere per ribaltarla, ma al 90’ è la Vignolese a conquistare i tre punti grazie alla rete di Musardo.