Eccellenza, Girone B: finisce in goleada il derby modenese, San Felice ancora una batosta

Sono le squadre modenesi a mettere in scena le partite più movimentata della decima giornata del Girone B di Eccellenza. Il San Felice, dopo la vittoria per 7-0 della settimana scorsa, è tarato alla sconfitta e lo ha fatto nel peggiore dei modi rimediando sei reti a zero in casa del Castenaso; i giallorossi tornano terzultimi, sorpassati dal Granamica che ha vinto per 1-0 lo scontro salvezza in casa del fanalino di coda Argentana. Risultato sorprendente anche nel derby modenese dove la Virtus Castelfranco ha rifilato cinque reti al Castelvetro che rischia di uscire dal gruppo delle prime cinque.

I biancogialli invece lasciano indietro il Masi Torello Voghiera, che ha pareggiato per 1-1 con il Sant’Agostino, e ha avvicinato la capolista Corticella che pareggiato contro l’Anzolavino e ora è distante solamente due punti. Ha vinto la Vignolese che ha lasciato la Copparese penultima e si è portata alle spalle del gruppo delle prime, ad un solo punto da Sant’Agostino e Castelvetro. Infine è stata rinviata a data da destinarsi causa Covid Vadese Sole Luna-Medicina Fossatone con le due squadre che sono rimaste a metà classifica.