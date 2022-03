Promozione, Girone C: le prime rallentano, colpo del Polinago

Nella settimana in cui la capolista ha riposato, non hanno approfittato le inseguitrici per provare ad avvicinarsi e nemmeno per cercare di staccare le avversarie dirette per i play off. La Virtus Camposanto, seconda in classifica, ha perso in casa contro il Persiceto e si è fatta raggiungere dal Cavezzo che ha pareggiato contro la diretta concorrente Quarantolese, staccata solo di un punto.

L’unica delle prime sei, impegnate nella lotta per gli spareggi promozione, a vincere in questo turno è stato il Polinago che nell’anticipo del sabato ha battuto il Fiorano, portandosi così al quinto posto e sorpassando il Ganaceto, sconfitto in casa dell’altra ex ultima in classifica, la Centese. Pareggio per il Castelnuovo che a Casumaro torna a fare punti, ma non abbastanza da lasciarsi alle spalle la paura di cadere nei play out che ora distano solo quattro punti.

Quattro punti dagli spareggi salvezza anche per l’Atletico SPM che vede invece il bicchiere mezzo pieno avendo fatto un cammino completamente diverso in campionato rispetto ai blues: la squadra di San Cesario, che in questo turno ha condannato la Solierese all’ultimo posto in classifica (sorpassata da Centese e Persiceto), era da molte settimane dentro alla zona rossa e in difficoltà; dopo un pareggio e tre vittorie consecutive è riuscita a tornare a respirare, portandosi a più quattro dal Fiorano.